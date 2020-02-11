美國民主黨11日在新罕布夏州（New Hampshire）舉行總統初選。路透與易普索（Ipsos）10日公布的最新民調顯示，前副總統拜登自愛荷華州首場初選失利後，全國支持度跌至新低；相反地，紐約前市長彭博的支持度水漲船高。

據香港01新聞網報導，民調在2月6日至10日進行，調查發現只有17％民主黨人或無黨籍受訪者表示會投票給拜登，較愛荷華州初選前的民調下滑5個百分點。這是自2019年4月以來，拜登在有關民調中所得的最低支持度。拜登原本一直在初選民調中領先，後來遭「通烏門」牽連而下滑，在愛荷華的得票率僅排第四。

民調顯示，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯以20％支持度領先，較上周上升1個百分點，彭博的支持度就大增6個百分點至15％。麻州聯邦參議員華倫女士獲11％支持。

在愛荷華州首場初選勝出的印第安納州南本德市前市長巴提吉格（Pete Buttigieg）有8％支持；華裔參選人楊安澤（Andrew Yang）及明尼蘇達州聯邦參議員克羅布徹女士就分別有5％及3％支持度。

報導指出，民調反映原先被視為大熱的拜登支持度持續下滑。被問及哪位候選人「最有可能擊敗川普」時，21％受訪者選擇拜登，同樣有21％認為是桑德斯，15％就覺得是彭博。

彭博去年11月才加入選戰，由於只靠自己的資金競選，他失去了參加初選電視辯論的機會，並選擇跳過4個早期初選州，直接將目標鎖定3月3日的「超級星期二」（14個州同時舉行初選）。

(中時 )