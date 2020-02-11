最新調查顯示，香港在東亞區最適宜外派僱員居住地點的排名急速下跌52位，至目前僅位列第93位，被首爾及台北等亞洲主要城市超越，主因是社會政治形勢持續緊張。理大專業及持續教育學院講師陳偉強指出，治安及人身安全是選擇外派僱員居住地點的首要考慮，相信要令企業重新有信心派駐員工來港，仍需要一段長時間。

根據《東網》引述全球外派人力資源顧問機構ECA International發布的消息，其亞洲區域總監關禮廉形容，香港的排名下跌幅度實是前所未見。

至於東亞區內其他城市，新加坡自排行榜於2005年以來一直蟬聯榜首。關表示，新加坡擁有優良基建、便利設施，並且一直維持低罪案率，令其成為外派僱員理想的居住地點。在可見的未來，新加坡會保持這個領先地位。

另外，澳洲多個城市的宜居程度均有所下跌，主要受累於潛在的恐怖活動威脅等級上升，但總體而論，全澳洲7個城市仍然位列最適宜東亞僱員居住城市的前30名內。

相較之下，泰國和越南城市的分數均顯著提高。關解釋，越南不斷發展並投資興建更佳的基礎設施，當地人和外派僱員的生活水平均得到改善；泰國最近政治狀況得到改善，相應亦提高了外派僱員的宜居水平。

(中時電子報)