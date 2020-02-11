資誠發布《新型冠狀病毒肺炎疫情對中國宏觀經濟影響》報告，由於大陸疫情衝擊明顯，觀光、交通、娛樂等產業首當其衝，相關企業收入出現斷崖式下跌，首季社會消費品零售額增速可能會放緩5至6個百分點，但如果疫情在3月底或4月初進入收尾階段，則今年四個季度的GDP可能分別為4.5％、5.0％、5.8％和5.7％，全年成長率將在5.2％至5.3％。

受疫情影響，2020年春節消費大幅度減少，餐飲、飯店、旅遊、娛樂、交通等產業首當其衝，相關企業收入出現斷崖式下跌。總體來講，預估中國第一季整體社會消費品零售額增速可能會放緩5-6個百分點。

值得一提的是，經過多年的需求結構調整，2019年消費在大陸GDP的占比大約為60％，成為經濟成長的第一驅動力。由於疫情影響，2020年消費對GDP成長的貢獻將出現大幅下降。這也是這次疫情衝擊強於2003年SARS疫情衝擊的主要原因之一。

受疫情影響，許多企業無法按時開工，生產訂單被迫取消，投資也將相應減少。不過，總體上看，與對消費的影響相比，疫情對投資的影響相對較小。因為大陸一般製造業原本就處於產能過剩狀態。以汽車業為例，2019年汽車銷售和產量都在下降，經銷商、製造商有大量庫存。由於延遲復工造成短時間停工停產，對企業實際影響相對有限。

對基礎設施專案而言，一些專案開工可能會延遲，但這些專案在疫情過後會陸續開工，全年來看實質性影響也不大。事實上，疫情甚至可能推動一些大型醫療基礎設施專案的新投資。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，新冠肺炎疫情對於大陸不同產業將產生不同影響。大致而言，對旅遊、娛樂、飯店、航空、物流、勞動密集型製造業等將產生較大負面衝擊，而對製藥、電子商務、網路娛樂和保險等則會產生相對有利的影響。

像是文化休閒及旅遊業，以2019年春節期間旅遊收入規模推算，2020年因疫情帶給大陸旅遊業的收入損失預計超過5000億元人民幣，相當於第一季國內生產總值2％左右。

2020年春節檔排片有九部電影同時上映市場預測票房有望接近70億元。然而，隨著疫情升級，居民在家不出門，使得這些影片不得不集體撤檔，今年春節檔電影票房也將破天荒顆粒無收。資誠預計，由於疫情影響，今年春節檔電影票房窘況或將導致全年電影票房收入「零成長」，甚至出現輕微負成長。

另根據大陸商務部資料顯示，2019年春節期間餐飲和零售企業銷售額超過1兆元人民幣。資誠估計2020年同期受疫情影響，該部分收入或減少50％至70％，相當於損失額5000億至7000億元人民幣。

大陸交通運輸部估計，2020年春節假期10天(1月24日至2月2日)，全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客1.9億人次，比2019年春運同期下降近73％。截至2月6日，春運前27天(1月10日至2月6日)大陸發送旅客量比2019年同期下降35％。資誠預計，疫情將在今年第一季甚至上半年為交通運輸業帶來巨大壓力。

反觀製造業，今年疫情讓許多工廠停工時間延長，也讓淡季持續至3月，甚至更長時間。預計疫情將至少影響今年第一季製造業的生產進度，而拖累全年產量和銷售。不僅如此，由於大陸世界工廠的角色，若疫情持續時間較長，國內製造業陷入停滯也將產生相當規模的溢出效應，影響國際相關產業鏈中上游企業的採購需求和下游企業的產品供給。

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(中時 )