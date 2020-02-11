雄獅旅行社發布重訊指出，因新型冠狀病毒肺炎疫情影響團體旅遊，無法依原定行程執行，截至4/30日，預估公司合併營收影響數約新台幣24.6億元。市場推估，此一數字相當於雄獅一個月營收。

不過此一數字並不代表雄獅「賠」了24.6億元，只是少作了20多億元生意。沒有接單，也就沒有應付帳款。雄獅表示，公司的體質健康，資金水位亦能維持公司正常運作，目前公司主要工作是配合政府政策全力防疫。

雄獅表示，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，公司內部已成立緊急應變指揮中心密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各地區營運可能因公共衛生管制所造成的影響。而配合中央流行疫情指揮中心2/7宣布，2/10起至4/29限縮兩岸客運航班，除五航點外，其餘暫停飛航，雄獅取消4/29前出發之大陸團體（含港澳團體）旅遊行程。截至4/30日，預估合併營收影響數約新台幣24.6億元

雄獅指出，配合政府規定，公司積極協助每位參團旅客取消行程與轉至其他地區旅遊行程。同時公司亦提高安全防護措施，包括對員工及旅客在上（下）班時間及旅遊期間正確的 衛生觀念及防止病毒入侵防範等措施，以降低感染風險。另外，依據政府法令、疫情發展及考量消費者權益，公司亦會隨時在公司網站公布有關資訊，方便消費者查詢。

雄獅並強調，公司對台灣防疫極具信心，對於疫情後續發展，公司除已擬具不同的應變方案，並力求公司營運體質健全。

(工商 )