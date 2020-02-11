受到新冠肺炎疫情衝擊，台灣觀光產業已進入超級寒冬！台中市旅館公會理事長鄭生昌、台中市民宿協會理事長陸冠全，日前在中市府召開的觀光產業座談會上，強烈建議市府針對無薪假的相關方案、上半年聯合旅宿稽查、加強取締非法日租套房、觀光產業相關減稅優惠紓困方案等多面向著力，降低旅宿業者的負擔。

「穩住民心，引進觀光！」台中市長盧秀燕在座談會中強調，面對新冠肺炎疫情的衝擊，解決問題很重要，透過嚴密防疫策略，要讓民眾先安全、先安心，再來談論細節，並配合中央盤點地方資源，優先針對境內旅遊業者研擬策略，提出因應方案拚觀光，未來朝加強觀光行銷面向進行，吸引遊客到台中消費。

盧秀燕進一步指出，這波疫情恐衝擊觀光、旅宿、餐飲、勞工就業問題，面對觀光寒冬，市府已代產業界先向中央發聲，為儘早提出因應策略，10日特地召集相關產業與相關局處共商對策，彙整產業界所提出的需求呈報中央，並同時研擬對應策略，透過減低業者負擔、刺激短期觀光，降低觀光業損失，盡全力面面俱到。

盧秀燕還表示，為落實「輕稅簡政」，中市府去年底已將公告地價調降20.06％，地價稅是六都最低，盼因此減輕產業負擔；針對調降營業稅、營所稅部分，市府會將產業需求向中央提出建議。

中市府觀旅局長林筱淇則指出，市府原訂今年5月實施台中市旅館業分級管理制度，已特別因應疫情的衝擊，提早至3月推出，針對2年內無違反發展觀光條例、建管、消防、衛生等相關法規，且非被列為特定營業場所的業者，免實施現場稽查，減輕業者人力成本負擔。

對於無薪假部分，勞工局長吳威志也指出，市府會針對申請並符合條件者的企業，陳報勞動部審核，包括協助事業單位申請辦理勞工大學產業員工專班，由符合資格的在地中小企業向產專班委辦單位申請，費用由勞工局全額補助，事業單位及員工皆無須付費。

(工商 )