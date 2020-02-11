電影《寄生上流》在奧斯卡風光拿獎，再次證明韓國影視產業的實力，日前就傳韓夯劇《燦爛的遺產》、《主君的太陽》知名導演陳赫，5月想要來台灣取景拍攝新戲劇作品，製作方為中央東洋廣播公司（JTBC），據了解這部新作劇情上天下海，需要造浪池和模擬機艙攝影棚，包含駕駛室、商務艙、經濟艙及運動平台，製作規模不小。

當年《痞子》的演員陳意涵（左）與趙又廷討論飛機攝影棚。（黃柏榮攝）

據知陳赫團隊工作人員多年前看了國片《痞子英雄首部曲：全面開戰》，對片中搭建的飛機攝影棚印象深刻，於是在今年1月詢問《痞子英雄》電影製片人鄒介中，鄒無奈表示當時也想保存飛機攝影棚，可惜經評估未能留存續用，已全面拆除，陳赫本人得知後，認為拆攝影棚這事不可思議，也大嘆可惜，原預計5月來台開拍的計畫也告吹，改前往大陸尋找新的拍攝場地資源。

鄒介中感嘆說：「《痞子英雄》是當時東南亞最大的飛機攝影棚，當年連韓國都沒有，亞洲都沒幾個我們竟然還拆掉了，水下拍攝還好處理，水底攝影棚是可以替代的，如果這個韓國作品在台灣拍，上映時的幕後花絮一定會打開台灣硬體知名度。」

鄒介中今年將和入圍金馬獎最佳新導演的洪子烜合作，開拍動作片《96分鐘》，屆時將會打造高鐵攝影棚，期望拍攝完場地能夠永久保存，讓台灣影人要拍高鐵戲碼可以有攝影棚使用，鄒表示：「目前有跟中台灣影視基地談，希望能成為台灣第一座高鐵攝影棚。」

(中時 )