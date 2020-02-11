來自新加坡的音樂創作人譚志華（Derrick），過去曾協助新加坡企業家李云峰完成他和徐若瑄的定情歌曲，並在婚禮上公開。回憶和李云峰是在新加坡live house演出時認識的，譚志華說「他也很喜歡音樂，我們聊了很多、交換了電話，有天我接到李大哥來電，說腦海裡有段旋律一直不斷重複，他很想把他記錄下來。他唱了幾遍給我聽後，我就提議一起把這首歌完成！」

譚志華說，當年他每週帶著電子鍵盤琴，到李云峰的家裡一起寫歌，也感覺李云峰是很有創意和潛力的創作人，他還原該曲demo原名〈愛我不難〉，而徐若瑄聽到後相當喜歡，不僅為這首歌曲重新寫了歌詞，還把歌名改成了〈不離不棄〉，更因此成為兩人定情曲，也讓一直以來寫苦情歌曲的譚志華，終於參與一首幸福甜蜜創作。

譚志華（右一）當年和李云峰（右二）一起寫歌。（D調音樂提供）

雙魚座的譚志華擅長填詞譜曲，在新加坡被稱爲「K歌製造機」，過去有不少經典作品，包括李聖傑〈最近〉、〈擦肩而過〉、〈靠近〉，梁靜茹〈會過去的〉、楊丞琳〈怕〉、路嘉欣〈我不能飛〉、卓文萱〈下個幸福〉以及胡夏〈學著走〉。

入行17年的他表示，直到16歲才學古典鋼琴，學一半就跑去報名流行音樂創作課程，時常在家彈鋼琴哼旋律，錄下旋律放給老師聽，受到老師鼓勵，譚志華進一步錄成demo再寄給版權公司，除獲青睞更拍成MV，各地的KTV裡都唱得到，譚志華也曾在2008年加入李聖傑的錞藝音樂。

新加坡音樂創作人譚志華將來台拍MV。（D調音樂提供）

去年西洋情人節推出首張創作專輯《感情用事》，即將邁入40歲的他，選在今年西洋情人節前夕再度來台拍mv，也為3月6日在新加坡華族文中心演出的的「周5音樂站」預做準備，專輯收錄6首全創作歌曲，邀約新加坡音樂人George Leong梁伯君、Terence Teo、施于淳，跨刀合作製作與編曲。譚志華以常人較為陌生的角度，寫出男人了內心深沉的感性面。

近期因新冠肺炎疫情，譚志華坦言來台之前很擔心進不來，因為目前新加坡確診人數是全球前3名，不過新加坡政府積極持續做好更多的保護措施，控制疫情繼續擴散，像是每戶家庭分發4個口罩，還有也取消所有大型的活動。而他近期也勤洗手、少去人多的地方，來台前一週每天早晚量體溫回報給在台灣的經紀人，以確保一切正常。

(中時 )