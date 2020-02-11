2月1日至10日大陸、湖北省與其他省分新增疑似病例數曲線圖。（圖／微博@新華視點）

大陸國家衛健委今日公佈新冠肺炎疫情時指出，大陸地區新增確診病例2478例，湖北新增2097例，而湖北以外地區確診新增381例，已經連續第7天下降。專家分析稱這是湖北以外地區可能進入疫轉折期的前兆。陸媒為此也公佈了一周以來全大陸、湖北省與其他省分的新增病例及疑似病例的走勢圖，更能一目瞭然看出大陸新冠肺炎疫情的趨勢。

這2份由大陸官方《新華社》製作的圖表顯示，一圖為大陸、湖北省與其他省分的新增確診病例曲線圖，並附有2月1日至10日的數據；第二份圖則是大陸、湖北省與其他省分自2月1日至10日的疑似病例數曲線圖與相關數據。

《新華社》官方微博《新華視點》指出，這6條線均呈現向下態勢，有些膠著對壘狀態，顯示疫情防控正進入關鍵時刻。其中湖北省以外地區的新增確診病例數與新增疑似病例數下降趨勢明顯，在各地春運返程人員返回城市復工之際，要控制疫情並維持病例下降趨勢，尤其不可鬆懈。

(中時電子報)