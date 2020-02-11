朝鮮半島局勢膠著，美朝關係前景混沌。消息指美國總統川普向外交幕僚透露，他無意在今年11月大選前，再次與北韓領袖金正恩會面。聯合國則透過最新報告指，北韓過去1年違反制裁，持續發展核武及飛彈，更在大陸駁船協助下，進行非法貿易。

川普此前曾多次公開表示，他與金正恩「關係很好」。但美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，川普去年底對美朝工作層級會談破裂感到不滿，參與美朝峰會的意願也連帶下降，無意在11月大選前再次舉行「川金會」。熟知對朝事務的華府官員表示，北韓認為雙方談判破裂後，美方就未再批准任何前往北韓的旅遊許可。

與此同時，英國媒體披露聯合國報告，內文直指北韓去年1月至8月間，出口370萬公噸煤炭，總值3.7億美元，其中280萬噸經由中國駁船以船對船方式交收，運往杭州灣3個港口及長江沿岸設施。報告又披露，北韓向中國出口2200萬美元的河沙，同時非法進口提煉石油。

大陸常駐聯合國代表團則澄清，中方認真信守聯合國制裁，更因此蒙受損失，聯合國的指控毫無根據。

聯合國自2006年向北韓實施制裁，但中國及俄羅斯認為，此舉會危害北韓人民；美國、英國及法國則堅持，現階段無意考慮撤銷對朝制裁。

(中時 )