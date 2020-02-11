新冠肺炎疫情肆虐，衝擊國內外體育賽事，亞洲藤球總會會長阿都哈林（Dato Abdul Halim Kader）特地來台，表達對於中華民國藤球協會將在4月8日至12日，在台北體育館舉辦首屆「2020亞洲青年U21藤球錦標賽」的支持，11日拜會教育部體育署署長高俊雄時表示，會全力協助台灣藤球運動步入國際舞台。

亞洲藤球總會會長阿都哈林表示，新冠肺炎疫情持續，但台灣在防疫方面相當確實，他親自來台，也是希望給所有會員國信心，能放心讓選手參賽，比賽順利完成。高俊雄以高中籃球聯賽（HBL）賽事為例，說明台灣目前舉辦賽事的防疫作為，同時也感謝亞洲藤總對台灣藤球的支持。

來自新加坡的阿都哈林，不僅是現任亞洲藤球總會會長，也是國際藤球總會的秘書長，在世界藤球的發展佔有一席之地。近年來他積極推動藤球邁向奧運會最高殿堂，除了與國際奧會旗下的奧林匹克頻道（Olympic Channel）達成內容合作協議。11日他在拜會體育署署長高俊雄時也提及，泰國正爭取2026青年奧運會在曼谷舉行，屆時也將力推藤球列入比賽項目之一。

阿都哈林多次來台參訪，對台灣留下良好印象，尤其是2009年高雄世運會，台灣舉辦比賽的用心，以及台灣人民友善的態度，令他難忘，更成為他堅定支持首屆亞青賽落腳台灣的重要理由。

「高雄世運那年舉辦藤球賽事非常成功，無論是賽務、交通與相關配置，台灣都非常出色。」阿都哈林先後來台超過10次，更對台灣藤球界知之甚詳，他強調台灣藤球在前任理事長黃忠仁、葉政彥的努力耕耘下，奠定極佳的發展基礎，現任理事長蔡鴻鵬上任後，積極參與國際事務，讓他相信台灣絕對能將亞青賽辦好。

阿都哈林更強調，台灣藤球發展近年來日益興盛，他看到許多學校都大力推動藤球運動，更看到許多年輕孩子接觸藤球，讓他認為，將亞青賽事帶到台灣，絕對能進一步推動藤球運動在台灣的基層發展。

面對新冠肺炎疫情，阿都哈林透過親自來台，表達對台灣主辦亞青賽的重視與支持，他進一步強調，希望世界的體育運動領袖都能一起努力，表達對所有疫情相關國家的強力支持。

中華民國藤球協會自去年成功舉辦台灣藤球邀請賽後，今年更爭取到首屆亞青U21藤球錦標賽在台點燃戰火，中華藤協理事長蔡鴻鵬強調，有機會舉辦國際賽，並讓台灣躍上國際舞台，一直是協會的目標，面對武漢肺炎疫情嚴峻，是一大挑戰，但是選手的持續訓練以及國際參賽的機會，還是希望能在此刻找到解決方案，如何將賽事舉辦好，延續台灣舉辦國際賽事的好口碑，中華藤協將全力以赴。

(中時 )