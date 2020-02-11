國人刷卡愈刷愈兇！金管會銀行局11日公布108年全年信用卡業務概況，去年全年信用卡簽帳金額衝逾3兆，達到3兆2,227億元，創歷年新高，年成長率達11.76％也是寫下史上新高。

金管會銀行局副局長莊琇媛分析，國人刷卡金額大增原因有二，第一，很多發卡機構提出很多優惠措施，刺激了持卡人消費意願，將現金轉成信用卡消費。第二，收單機構不斷擴點，信用卡可使用的場域擴大。

據銀行局統計，截至108年12月底止，國內有33家信用卡發卡機構，總流通卡數4,739萬張、總有效卡數約3,192萬張。12月當月簽帳金額約2,909億元，為史上第五大，累計去年一年，刷卡金額則有3兆2,227億元，比107年大增11.76％，為史上最大增幅。

若就個別銀行表現來看，去年12月單月刷卡金額最多的前五大銀行，依序為國泰世華、中信銀、玉山銀、台新銀及北富銀等，而當月停卡數最多的是永豐銀行，停了25萬多張卡，銀行局指出，主要是永豐漢神聯名卡11月到期、12月停卡所致。

外界也相當關注新冠肺炎疫情會否影響信用卡刷卡消費？莊琇媛表示，聯卡中心一周前有統計過，「面對面」交易中有4成是跨區，也就是帳單地址跟消費地址不同，所以若因疫情影響到外購買減少，多少會有影響，但也有可能線下交易變少、線上交易變多，而且網購有些也會算入國外交易，所以要再觀察。

金管會也同步公布電支發展狀況，截至108年12月底止，計有5家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構，總使用者人數約692萬人、當月代理收付實質交易款項金額持續成長，來到41.1億元，較上月增加1.7億元；當月電子支付帳戶間款項移轉金額約23.1億元、當月收受儲值款項金額約44.6億元。街口支付仍維持專營第一，使用人數逾161萬人、當月代理收付實質交易款項近15億元。

(工商 )