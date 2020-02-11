武漢中心醫院眼科醫師李文亮，被稱為武漢肺炎的「吹哨人」，他因罹患新型冠狀病毒肺炎，不幸離世。而有些愛心捐贈者因對於李文亮的離去相當難過且氣憤，直接點明「物資不捐給武漢市中心醫院」，使得該院一線醫護的防護物資極其缺乏，不少醫護人員因沒有醫用N95口罩可以使用，只能使用工業口罩替代。

根據《環球時報》報導，武漢中心醫院一名一線醫師表示，武漢中心醫院開放500多張床位，屬於23個定點醫院中最多的之一，但在很多受捐名單上，武漢中心醫院的名字卻很少出現，「自李文亮醫生的事情發生後，已有一些愛心捐贈者因憤怒而直接點明物資不捐給武漢市中心醫院，讓許多一線普通醫護們感到很茫然，也很難受。」

而目前一線醫護的狀態，這名醫生用「肉搏、裸奔」來形容，「普通隔離病房的醫護們很多只能用工業防塵口罩，沒有醫用N95。防護服質量也參差不齊，絕大多數達不到在隔離病房使用的標準。靴套都是用垃圾袋代替。」

有醫師表示，對李文亮的離去最感到悲傷和憤怒的正是李文亮的同事，因為他們並非這起事件的責任方，「理解社會上的情緒，但一些言行現在已為李文亮的同事、醫護人員造成二次傷害。」若是武漢中心醫院防護物資不夠，最終傷害的還是患者和一線醫護人員，只會讓更多的人變成第二個李文亮。

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(中時電子報)