因應武漢肺炎，政院跨部會討論防疫、紓困，振興方案獲致共識。其中跨部會同意訂定特別條例，草案最快本週完成；另交通部針對觀光、運輸、旅宿業的紓困方案，由於有急迫性，可望在本週四行政院會先行通過，預算則由相關部會「移緩濟急」。

政院下午及傍晚密集舉行紓困方案及特別條例兩項會議。 行政院發言人Kolas Yotaka說，針對武漢肺炎疫情是否訂定特別條例，昨由行政院秘書長李孟諺召集相關部會，包括交通、經濟、農業、教育、內政、財政、法務、勞動、衛福、國防、文化、海洋、公平會等部會都有首長參與，會中針對各自整理出的紓困與防治措施提出簡報，各部會意見多元，除紛紛提出紓困的需求，也提出法制化的建議。

李孟諺則說，針對紓困特別條例，與會認為SARS期間雖有特別條例，相關內容後來皆已入法，納入傳染病防治法、災害防救法中，但經評估，既有法令在本次執行防疫、紓困、振興時仍有不足，因此各部會有共識還是要定特別條例，才能讓防疫及受影響產業的協助能執行得更順利，因此政院原則上朝訂定特別條例努力，而從疫情防治執行面來講，「這兩個星期的觀察，確實有必要(定特別條例)」。

李孟諺說，由於特別條例涉及各部會盤點相關需要，也要檢視既有法律是否足夠，因此條文草案要週四行政院會恐來不及提出，希望本週內能完成。

至於特別預算規模，李孟諺說，各部會都有提報，但有些太天馬行空，還有待進一步討論如何落實，有些則是較長遠性的、甚至長達兩年，因此與會也統一要求方案要針對一年內為原則的緊急措施才能提出，較長期性的部分則回歸各部會預算及計畫中編列，相關方案本周會再行提出討論。

此外，李孟諺也說，交通部所提涉及觀光及旅行業、交通運輸業（航空器、船舶)由於第一波受衝擊影響最大，由於討論較成熟，因此包括觀光、運輸、旅宿業的紓困方案會在本週四院會提出討論，相關預算交通部正在做最後整理，屆時預算額度及項目都會一併提出。而針對近期包括暫緩小三通、全面暫緩港澳人士來台，新增受影響產業都會滾動納入檢討。

他表示，由於目前特別預算還未通過，一些急於執行的項目，將由各部會預算中「移緩濟急」，包括相關基金及部會預算都是可能的財源。

(中時 )