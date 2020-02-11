新型冠狀病毒肺炎疫情延燒以來，傳出「15秒接觸就染病」的案例。北京大學第一醫院感染疾病科主任、中華醫學會感染病學分會主任委員王貴強呼籲，如果沒有安全防護，局部病毒量又很高，「一句話工夫飛沫就可能到了，別說15秒，2秒也會造成傳染。」

新華社報導，王貴強呼籲，「這個新型冠狀病毒總體來說傳染性是比較強的，15秒接觸造成傳播是完全可能的。如果沒有防護，局部病毒量又很高，不在於多長時間，一句話工夫飛沫就可能到了，你就被感染了。別說15秒，2秒也會造成傳染，所以防護很重要。」

至於病毒是否可能透過「氣溶膠」方式傳播，醫界仍有爭議。王貴強表示，「氣溶膠傳播」要有特定條件，「環境的大小很重要，單位體積裡病毒的密度是決定性的。」

王貴強解釋，氣溶膠相當於陽光照射下，你看到房間裡飄浮著的很小的一些塵埃，就是那種感覺。所以氣溶膠傳播在呼吸道傳染病中，是很重要的一個傳播方式。但是，氣溶膠傳播有特定條件，不是說有氣溶膠的地方都傳播。

王貴強舉例，病毒如果漂浮在大氣中，在室外的環境，傳染的概率是極低的，所以我們強調，在室外、大街上這些地方一般不會造成感染。如果在小環境裡，譬如動物實驗做培養的實驗室空間，包括現在做核酸檢測的空間，都可能形成氣溶膠飄浮在空氣中，保護不好就可能造成傳播。

王貴強提醒，在特定工作環境，空氣不流通也會產生傳播風險。譬如辦公室不通風，有好幾個人曾在裡面辦公，雖然這間辦公室不再用了、沒有人了，但可能仍然有氣溶膠，進去後不防護就有可能被感染。

「電梯內這樣的環境也是高風險的。在這種場合，建議大家做好防護。」王貴強呼籲，「我們一直建議，身處不通風的小的區域裡要戴口罩，這本身就是針對氣溶膠傳播的防護措施。目前，這個措施對氣溶膠的防護是有效的。」

(中時 )