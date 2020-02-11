台北市內湖區新明路日前傳出油氣味，懷疑油管漏油，被懷疑是肇事元兇的中油已進行多處開挖，但截至晚間尚未找到確切漏油點。中油表示，滲漏量6萬公升是油水，並不都是汽油，多數只是水。由於內部管線壓力監測器無異常，研判滲漏量應該不大，目前已在靠近基隆河的油管出口先設攔油索，避免流到河道內污染。

2月8日當地民眾即聞到汽油味，向有關單位通報並向中油陳情，中油副總方振仁說明，接獲通報後在當地抽出6萬公升油水，不過絕大部分是水，油的部分不多。由於油水中驗出汽油中的添加劑MTBE(甲基第三丁基醚)，因此懷疑是從桃園煉油廠拉到石門供油中心的一條12吋油管滲漏，公司已在附近開挖多處尋找滲漏點，但尚未發現，因此也還不能排除是有其他人傾倒汽油可能。

方振仁並解釋，由於這條油管的壓力監測器並無顯示異常，因此研判即使有滲漏，量應該也很小，才會從儀器看不出來。目前就是儘快找出漏油點，將其止漏。公司也已在油管鄰近基隆河處的出口設置攔油索，避免油污外漏。

(中時 )