北市1名不遵守居家檢疫規定拒收定位手機的林姓民眾，遭裁處1萬元罰緩，北市衛生局表示，該民眾法定傳染病嚴重特殊傳染性肺炎具感染風險居家檢疫追蹤者，109年2月10日由里幹事偕同警員現場交付智慧科技輔助手機並說明相關居家檢疫規定後，該民眾表示拒絕收手機及資料。

衛生局表示，該案經北市政府警察局提送北市政府衛生局查證，核其行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，處新臺幣1萬元罰鍰。北市衛生局已於109年2月11日開立裁處書。

北市衛生局表示截至109年2月11日止，共計開罰6人，5人違反居家檢疫分別開罰1萬元罰鍰，1人違反居家隔離開罰6萬元罰鍰。

北市政府衛生局再次呼籲，符合居家檢疫及居家隔離之民眾，切勿以身試法，務必確實配合防疫政策相關規定，期間若有發燒(≧38℃)或出現呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922由北市衛生局安排就醫。如違反規定者，將依傳染病防治法嚴正處理。

(中時 )