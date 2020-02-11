新冠肺炎疫情嚴峻，南韓政府今建議民眾，非必要勿前往台灣。中央流行疫情指揮中心今發表聲明指，台灣並未出現社區感染的情形，外籍旅客於我國境內感染風險低。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，韓國政府為避免境外移入病例於國境內造成次波感染，除原先已建議的大陸外，今亦要求韓國民眾非必要勿造訪香港、澳門、新加坡、泰國、日本、馬來西亞及台灣。

莊人祥表示，台灣雖有18例新冠肺炎確診案例，但其中16例都是境外移入。他表示，台灣沒有受社群感染，外籍旅客於我國境內感染風險低。

(中時 )