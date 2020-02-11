第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮圓滿落幕，然而今年收視率卻創下歷史新低紀錄，廣告商最重視的族群18-49歲收視率僅5.3，收視人口約2360萬，比起去年減少590萬人，是尼爾森收視調查自1974年進行統計以來最慘的一次。

奧斯卡頒獎典禮連續第二年沒有主持人，3個半小時的節目被批隨性、缺乏連貫性，各大媒體皆無好評，《Deadline》寫道「典禮是了無生氣的馬戲團」；紐約時報則稱「這場典禮像是無頭馬車」。《美國綜藝報》則認為奧斯卡最終由《寄生上流》神救援，該片獲獎時帶來的感動與喜悅，終於讓典禮有看點。

根據尼爾森（Nielsen）公佈的數據，由美國廣播公司(ABC)轉播的奧斯卡典禮，收視率比前一年跌了20%。除奧斯卡外，今年重要獎項包括艾美獎、金球獎和葛萊美獎的收視率全數走跌，艾美獎收視人數更減少32%。外媒指出，儘管奧斯卡仍維持在最多人收看頒獎典禮的龍頭寶座，但仍反應出傳統電視觀眾的收視習觀呈現整體性衰退。

(中時 )