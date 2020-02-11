《寄生上流》10日爭霸奧斯卡金像獎，新科金獎導演奉俊昊不但在台上致詞時感謝馬丁史柯西斯的啟發與昆丁塔倫提諾的支持，他隨後接受媒體訪問時，聊到在他學習拍攝電影的路上，其實受到了非常多名導演的作品薰陶，他說：「除了韓國名導演金綺泳、日本名導今村昌平、黑澤清，另外還有許多亞洲的導演，如侯孝賢和楊德昌。」他過去受訪曾表示自己大學時，都以一種研讀的態度看他們的電影，「我覺得若韓國也有這些電影，那真的很棒。」

《寄生上流》奪獎喜訊占據韓國各大新聞報紙頭條。（美聯社）

《寄生上流》獲獎，開始讓美國觀眾好奇該片的魅力為何，除了各大網站整理「觀看須知」外，網上一夕之間廣傳韓國料理食譜，許多影迷設法效仿片中「浣熊炸醬麵」，用2款泡麵合一的特製乾拌麵。這個吃法早在2009年就在韓國網上爆紅過，這次因電影得獎，再次受到熱議。由韓國農心推出的2款泡麵，自去年電影在韓國上映後銷售量大增，第3季的銷售額比前一季成長20億韓元，讓沒有贊助電影拍攝的農心意外賺到，大喊「謝謝囉」！

片中「浣熊炸醬麵」的特製泡麵成為風潮。（摘自ChosunBiz）

韓國農心集團製作「泡麵梗圖」，祝賀《寄生上流》成為奧斯卡四冠王。（摘自農心IG）

奉俊昊在奧斯卡寫下影史新紀錄，他的下一步動向也令外界好奇，他透露：「目前有2個作品在準備中，在大前年（2017年）就開始準備了新的東西，目前也還是持續進行中，正在寫劇本。1個是韓國片，描寫首爾都心發生的恐怖情況，但我不想刻意把它歸類成恐怖片。另外1不作品是英語片，和《寄生上流》規模相似，以2010年英國倫敦實際發生的事件為故事背景，正在準備中。」

日前奉俊昊宣布將與 HBO、金獎導演亞當麥凱（Adam McKay）合作，計劃推出《寄生上流》英語迷你影集，11日更傳出「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）將會加入演出。據《Collider》報導，奉俊昊已經和馬克魯法洛接洽，雙方都有合作意願，但角色尚未確定。馬克魯法洛被《TMZ》訪問時被問及此事，他笑答：「要是能演《寄生上流》影集，對我而言是莫大榮幸。」而HBO也未否認，僅回應，本劇仍處於早期開發階段，推測角色和演員陣容還言之過早。

《寄生上流》奉俊昊（後）與監製郭信愛秀小金人，稱霸奧斯卡。（路透）

讓影迷開心的不只如此，日前在鹿特丹影展首映的《寄生上流》黑白版本，也將現身台灣。奉俊昊為了將《寄生上流》變成心中的經典電影，特別製作出的黑白版，他說：「第2次看黑白版，感覺更加激烈、而且更加殘酷，我相信每位觀眾看了，一定都會有不一樣的感受。」黑白版即將在台灣躍上大銀幕，映期近日公布。CATCHPLAY+影音平台為了獨寵月付會員，特別推出「《寄生上流》黑白版特映趴」活動，詳情請至官網查詢。

(中時 )