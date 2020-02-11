大陸武漢肺炎疫情肆虐，國內知名肚皮舞大師林介文，在1月16號，武漢還沒封城時，到當地參加研習營，當時她戴了好幾個N95口罩還有酒精、乾洗手等等自保，不過當時當地的人，不僅沒有戴口罩，還覺得她「太誇張」！。反觀現在疫情肆虐，林介文表示，當地民眾深信疫情是可控制，導致疏於防範可能也是疫情爆發的原因之一。

林介文表示，到了當地，戴著口罩的她受到民眾異樣目光。（圖／486先生臉書）

知名團購達人486先生11日晚間在臉書貼出影片，邀請林介文還原當時的過程，林介文表示，1月份出發武漢前，就得知當地相關疫情，所以提早做準備，但到了當地，戴著口罩的她受到民眾異樣目光，接機的人還認為「妳會不會太誇張」！林介文當時詢問：「你們不怕嗎」？對方說：「政府說已經控制了」。沒想到才過一個月，疫情就全球延燒。林介文直呼，「當地民眾根本是被政府騙了」！

林介文擔心受感染，自主管理14天，直到拿到報告，顯示一切正常，她才放心。（圖／486先生臉書）

就連回台時，她說她疑似跟首例確診台商，同班機返台。在飛機上，她座位附近還有一名乘客，也不舒服，嚇的林介文如坐針氈，全程戴N95口罩，下機後，趕緊到醫院檢查，並自主管理14天，直到拿到報告，顯示一切正常，她才放心。

林介文表示，她真的為確診個案們加油，希望他們能維持一顆樂觀的心，然後積極好好的照顧自己，如果感到恐慌，就深呼吸，讓自己身心投入一個能尋求平靜的事。

最後，她也感謝台灣第一線防疫人員堅強地守住這道防線，真的非常偉大，值得大家肯定，「他應該讓我們鼓鼓掌」。影片結尾也特別感謝廣大防疫人員，「你們犧牲假期，甚至春節也沒能與家人好好吃頓飯，就是為了守護台灣人民的身體健康，我很驕傲我生在台灣，我很驕傲我擁有你們」。

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(中時電子報)