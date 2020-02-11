據大陸北京市環境保護監測中心官方微博通報，受不利氣象條件、區域性污染及本地污染積累的共同影響，11日到13日，北京將有一次明顯的中重度污染過程，預計14日，北京市空氣質量將轉為優良水平。

北京市環境保護監測中心官方微博表示，受不利氣象條件、元宵節煙火燃放未徹底散盡，以及區域污染共同影響，10日起北京市發生一次明顯污染過程，預計污染將持續到13日夜間。

針對本次污染過程，北京市環境保護監測中心指出，近期北京地區中層溫度持續上升，逆溫極強，邊界層高度極低，擴散條件極端不利，同時，北京—廊坊—保定—唐山一帶為輻合中心，區域污染持續匯聚，導致PM2.5濃度居高不下。

根據最新預報資料，北京未來幾天污染擴散條件總體不利，中層氣溫回暖明顯，地面明顯逆溫，濕度較大；受不利氣象條件、區域性污染及本地污染積累的共同影響，11日到13日將有一次明顯的中重度污染過程。預計13日夜間，北京市轉為強冷高壓控制，明顯偏北風，局部降雪，空氣質量逐步改善，污染過程結束。

(旺報 )