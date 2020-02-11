據產業調研機構CINNO Research 11日發布的研究報告顯示，大陸智慧型手機面板出貨量去年首次實現全球過半，全球市場占比達53.2％。但受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，今年全球智慧型手機面板出貨量可能將下滑2.3％以上。

《第一財經》報導，CINNO Research顯示行業首席分析師周華表示，此次疫情將難改全球面板業的競爭格局，但可能會推遲南韓面板廠關停液晶面板生產線的時間表，智慧型手機新品的推出可能也會延遲。

報告顯示，去年全球市場智慧型手機面板出貨量約18.6億片，較上年降低2.6％，這是繼2017年全球智慧型手機面板出貨量首降以來，連續第三年出貨下降，原因在於一方面手機終端技術革新對市場需求刺激不足，另一方面為了5G新機上市，供應鏈重點控制4G舊款產品庫存。

從區域來看，去年全球僅大陸面板廠的智慧型手機面板出貨量實現年增16％，台灣、日本、南韓出貨均有不同程度的下滑，大陸智慧型手機面板出貨量首次實現全球過半，全球市場占比53.2％。

而大陸今年第一季手機銷售將因疫情影響而遭受較大衝擊，今年大陸智慧型手機銷量可能將面臨十年來銷量新低，將出現連續第四年的銷量下滑。如果疫情能在2月底實現有效控制，CINNO Research預計今年大陸智慧型手機銷量將較去年下滑約9％至3.5億部；但如果延後至4月底，供應鏈的影響將放大，銷量可能將出現17％到23％的跌幅，年度銷量將降至3到3.2億支，因此，預計今年全球智慧型手機面板出貨量將下滑2.3％以上。

(旺報 )