國民黨「改革委員會」即將啟動，將討論「青年參與」、「組織改革」、「兩岸論述」及「財務穩健」等四項議題，今天由智庫國家政策研究基金會就「財務穩健」議題先開諮詢會議，邀請歷任黨務主管、前財政主計官員、立委、法律專家、學者與企業經營者，探討如何應對黨產問題，及如何開源節流以改進國民黨財務，包括中央黨部可搬到租金便宜的地方。

會中先討論黨產問題。前黨務主管表示，黨產都是合法取得，許多都以市價甚至高於市價購得，並非黨產會宣稱的非法取得。部分訴訟國民黨已經獲得三審勝訴定讞，但黨產會卻不斷阻撓執行命令，遲遲無法執行，未來應持續透過訴訟解決黨產問題；釋憲是另一個解決途徑，國民黨可就條文模糊不清、黨產條例、財產權保障等內容尋求釋憲。

多數與會者建議，扣除清償債務、黨工結算、優存及月退等必要費用後，可考慮採取婦聯會模式，將黨產全數捐給公益團體，黨產歸零，徹底解決黨產問題。

有關開源的部分，與會專家提出幾個面向。一、過去為化解財務困境，黨中央特別制定黨公職人員募款責任額，未來重新檢討與落實。二、打造國民黨相關小物成為人氣文創商品，只要實用並吸引民眾目光，都可成為暢銷商品，改造國民黨財務。三、國民黨在各地的地方黨部，應引進民間創意及資金，活化閒置空間，為地方挹注財源。四、黨產歸零後，應與先進國家政黨看齊，以小額募款，來做為政黨主要財源之一。

有關節流部分，國民黨必須調整組織架構做為減少成本時的考量；在朝向扁平化改組時，好的部分不用放棄，如地方黨部可以配合組織改造，設法維持運作。中央黨部租金過高且有許多閒置空間，可考慮搬遷到租金比較低的地方，或與其他單位合併辦公，撙節開支。

與會學者更指出，財務問題只是政黨的附屬問題，而非核心問題。核心問題為國民黨的方向與戰鬥力，若國民黨能提出福國利民的政策方向，自然能提高人民的捐款意願，黨的財務困境應可大幅減輕。此外，黨產資訊應全面公開，立好方向與目標，提升戰鬥力，隨時準備打仗，如此才能再次贏得人民信任。

國民黨表示，這次諮詢會議是針對財務穩健議題的首場會議，透過諮詢會議的召開，收集重要的建議與意見做為未來財務穩健改革的參考。

(中時 )