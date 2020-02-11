為了對抗新冠肺炎，在結束ITTF世界巡迴賽德國公開賽之後，大陸桌球隊29位選手開拔前往卡達進行為期1個月的移地訓練，接著將參加3月8日舉行的卡達公開賽以及3月22日登場的南韓世錦賽。

世界桌球總會發文表示，卡達桌球協會在接獲大陸隊移地訓練的公文之後，不到一天時間就安排好大陸隊訓練環境，當中包含了15張訓練桌、重量訓練、醫療設備、住宿和膳食。大陸桌球協會主席劉國樑表示，感謝卡達桌球協會以及世界桌球總會在困難時期向我們提供所有協助。沒想到他們會在這麼短的時間內為我們準備場地桌子和設施，或許這些在大陸可能是司空見慣的情況，但現在看來卻非常令人感動，尤其是在這個特殊時期，非常感謝國際朋友的幫助。

此外，劉國樑還收到了來自德國的ITTF主席Thomas Weikert以及奧地利桌球協會、日本桌球協會邀請大陸隊前往進行移地訓練，大陸隊最終接受卡達桌球協會的邀請，不但將將在杜哈舉行的ITTF世界巡迴賽卡達公開賽，並將留在該國，為即將於3月22日至29日在南韓釜山舉行的2020年世界錦標賽做準備。

ITTF首席執行官Steve Dainton親眼目睹了大陸隊在卡達的訓練狀況，他對卡達能夠為大陸隊到來的所有安排和準備工作能力印象深刻。當我們知道情況變得非常困難時，每個人都在努力為大陸朋友找到一個好的解決方案，在短時間內確實很不容易，但我們做到了！對於他們來說，在如此短的時間內做到這一點是一項了不起的事情，無論是大陸或是其他國家，發生大災難或大問題時，我們始終盡力幫助我們的兄弟姐妹。

卡達桌球協會主席兼ITTF副總裁Khalil Al-Mohannadi表示，「當我聽到新冠肺炎時，我們擔心大陸隊無法參加卡達公開賽，我們都是ITTF家族一員，我要感謝參與此過程的所有人，我認為現在我們必須盡力提供一個良好環境給他們，因為他們確實是世界一流球員，很高興他們能留在卡達訓練。

(中時 )