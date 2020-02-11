截至今天（11日）晚間8點半，大陸新型冠狀病毒肺炎死亡人數已破千，達1017人，但治癒人數有4180人。為什麼有些患者病情危重，有些患者卻能夠痊癒？大陸感染醫學專家王貴強表示，這和個人的免疫力好壞有關，「但有時候免疫力越強，反而病情越重、進展越快。」

新華社報導，北京大學第一醫院感染疾病科主任、中華醫學會感染病學分會主任委員王貴強表示，同樣一個病毒感染的患者，有的是輕型，有的是普通型，還有的是重型，這與個人的機體免疫狀態密切相關。

「目前，新冠肺炎死亡率比較高的患者主要是老年人和有基礎病的這兩類。」王貴強解釋，「原因是老年人抵抗力較差，免疫狀態不那麼好；有基礎病的患者在感染新冠肺炎期間可能會加重基礎病。譬如，患者有慢性支氣管炎合併病毒感染後，會出現繼發的細菌感染，病情就容易惡化。」

外界也關心，為什麼有輕症患者突然病情加重去世？例如新冠肺炎的吹哨者李文亮醫師，從確診到病重死亡只有短短幾天，令大家十分錯愕。

王貴強解釋，「免疫是把雙刃劍，機體免疫活化試圖清除外來病原微生物時，會導致機體自身的傷害。如果病毒量大，免疫又很強，會出現比較劇烈的局部鬥爭，造成局部的炎症，細胞損害，就是所謂的炎症因子風暴，這個時候病情可能惡化。所以，有時候免疫越強，反而病情越重、進展越快。」

王貴強指出，在診療方案裡提到，有條件的醫院可以做細胞因子檢測，「如果有明顯的炎症因子風暴，有大量炎症因子釋放，就不要讓它有過強的反應，可以用激素、丙種球蛋白等藥物來解決炎症因子風暴問題，或者通過血液淨化、血漿置換減少炎症因子。」

王貴強表示，感染後出現炎症反應是必然的，這是一個正常免疫過程，但是過強的免疫反應對機體傷害較大，我們希望有所控制，有所抑制。

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(中時 )