純網銀大戰在即，LINE Bank積極衝刺109年第三季開業，2月11日正式宣布招募金融科技領域人才，LINE Bank為打造六大團隊，共釋出近20種職缺，包含法遵、風控、科技、金融、資安、人工智慧、大數據、異業結盟等領域，全力打造全民銀行。

LINE Bank從拿到執照以來就相當低調，此次是首度公開宣布招募人才。LINE Bank指出，此次以資訊技術人才需求最大，為了打造6大團隊，包括：「LINE Bank App開發團隊」、「LINE Bank Web開發團隊」、「LINE Bank 核心系統團隊」、「LINE Bank 營運支援系統團隊」、「LINE Bank 資安團隊」、「LINE Bank資訊基礎服務團隊」。

LINE Bank進一步指出，App開發團隊的主要工作是開發人人可輕鬆上手的金融服務應用程式，而Web開發團隊則是負責開發高效能且簡單易懂的網頁，結合LINE廣大的生態圈進行不同程度的技術整合，提供非應用程式使用者方便且快速的金融服務體驗。

另外，核心系統團隊（Core Banking）是提供LINE Bank重要金融產品，包含台幣存款、放款、匯款之金流服務，為LINE Bank最重要的應用系統基礎；而營運支援系統團隊（Non-Core Banking）是提供LINE Bank金融產品外之平台服務系統，包含風險管理、支付應用、數位客服、辨識服務等多項服務系統，還有尚未公開的指標性系統平台。

資安團隊將與日韓團隊密切合作與技術交流，提供合規的資訊安全管理，確保擁有最高水準的安全防護機制與應變能力的；資訊基礎服務團隊則提供LINE Bank全體系統穩定與可靠的專業支援的LINE Bank。

LINE同時宣布，這次是台灣三大事業體LINE、LINE Bank、LINE Pay研發工程團隊進行首度聯合徵才，即日起開放投遞履歷，經內部審核與線上測試，4月25日當天將於LINE台灣辦公室舉辦「LINE工程團隊聯合招募會」，並進行最終面試。

(工商 )