武漢市第三醫院新冠肺炎防控物理管理辦公室搬運旺旺集團捐贈的旺旺食品。(旺旺集團提供)

新冠肺炎蔓延以來，旺旺集團為協助各地醫療系統抗擊疫情，緊急調撥旺旺電解水事業部門生產消毒除菌的水神次氯酸生成設備，援助湖北武漢等地的醫療機構。旺旺遍佈全國的138座生產工廠更是總動員，克服交通管制的重重困難，全面開倉免費捐贈旺旺產品，援助各地醫護與協助抗疫的交警等防疫人員。

旺旺目前已累計為80餘家醫療機構捐贈水神消毒除菌產品與設備，總價值已超過865萬元。首批主要捐贈對象為疫情較為嚴重的湖北武漢、黃岡、孝感、仙桃的醫療機構。還有浙江杭州，上海閔行區、金山區的醫療機構。旺旺近日並持續透過廣東省、江蘇省台辦聯繫各省慈善總會，將陸續捐贈消毒除菌設備。

旺旺集團表示，包括湖北、浙江、北京、天津、上海、山東、內蒙古、甘肅等地的旺旺工廠，自上月疫情爆發，即積極主動地配合當地政府、防疫防控指揮部、各大醫院、各大媒體機構，全面開倉賑醫，幫助不眠不休奮戰在抗疫前線的防疫工作人員，希望為各地參與抗擊疫情的工作人員提供一份後勤助力。

旺旺集團董蔡衍明及首席營運官蔡旺家相信，抗擊疫情，人人有責，眾志成城，必能儘快戰勝新冠肺炎病毒。在各地醫務、醫護、警消交通救援人員緊急抗疫的危難時刻，旺旺不離不棄，善盡企業的社會責任，共同守護健康，共同守護中國。救援路上，旺旺一路相伴。蔡衍明董事長說：“有愛一定贏！”

新冠肺炎疫情發生，旺旺湖北武漢分公司即率先向紫荊醫院捐贈107箱食品；山東營口分公司捐贈衛生健康衛生中心1225箱產品；天津分公司通過紅十字會捐贈1602箱產品給醫療機構；甘肅蘭州分公司捐贈3000箱產品給甘肅省紅十字會、500箱產品給青海省紅十字會；內蒙古包頭分公司捐贈2784箱產品給疫情指揮部；天津分公司並陸續向疫情指揮部、河北指揮部等捐贈1602箱產品。

旺旺集團除主動聯繫各地防疫中心或紅會捐贈物資，也配合各大媒體發動愛心捐獻。旺旺湖北省武漢分公司與騰訊大粵網共同捐贈382箱物資，包括旺旺仙貝、雪餅、煎餅、旺仔牛奶等產品，支援湖北省榮軍醫院、武漢市中心醫院、第三醫院、華中科大武漢醫院、同濟醫學院附屬武漢中心醫院等抗疫機構。

旺旺浙江衢州總廠近日接到衢州廣播電視臺邀請共同推動援助抗疫活動。衢州總廠員工隨即全副防護武裝、戴好口罩，開倉將數百箱旺旺大禮包、米果、煎餅、旺仔牛奶，專車送達衢州火車站，以及高速公路、國道、省道管制點等衢州檢疫防疫站，感謝在第一線餐風露宿從事醫護和協助防疫的交警們的辛勞。

(旺報 )