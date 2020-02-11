日本政府為防止新冠肺炎疫情擴大，考慮繼湖北省之後，也拒絕入境前曾在浙江省待過的外國人入境。

日本政府自2月1日起，原則上禁止在入境申請前14天內曾待過湖北省的外國人，以及持有湖北省發行的護照之外國人入境日本，共有36人被禁止入境。由於浙江省的疫情擴大，日本政府相關人士11日表示，目前考慮對浙江省也採取相同規定。

日本首相安倍晉三11日召集內閣官房長官菅義偉、厚生勞動大臣加藤勝信及各省幹部到官邸討論今後的對策。

(中時電子報)