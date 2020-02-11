日本繼湖北之後擬限制待過浙江的外國人入境 21:472020/02/11 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本政府禁止來自湖北省的外國旅客入境，成田機場2月1日起以標示告知來自中、港、澳和湖北的旅客要走其他通道。(路透社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府為防止新冠肺炎疫情擴大，考慮繼湖北省之後，也拒絕入境前曾在浙江省待過的外國人入境。 日本政府自2月1日起，原則上禁止在入境申請前14天內曾待過湖北省的外國人，以及持有湖北省發行的護照之外國人入境日本，共有36人被禁止入境。由於浙江省的疫情擴大，日本政府相關人士11日表示，目前考慮對浙江省也採取相同規定。 日本首相安倍晉三11日召集內閣官房長官菅義偉、厚生勞動大臣加藤勝信及各省幹部到官邸討論今後的對策。 (中時電子報) #新冠肺炎 #入境 #日本政府 #疫情 #浙江 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應武漢肺炎疫情 外交部：暫停港澳申請臨時入境 12:142020/02/07 生活 自動通關系統資料更新 有陸港澳旅遊史旅客勿使用 19:442020/02/10 生活 疫情擴大 大陸團禁令延至4月底 04:102020/02/11 生活新聞 鑽石公主號乘客喊回家 指揮中心：與日本政府接洽中 16:152020/02/11 生活 國際熱門新聞 沒廁所！女大生曝搭撤僑專機糟糕經驗 - 國際 新冠肺炎沒在怕 這裡還在吃蝙蝠 - 國際 鑽石公主號成病毒方舟 他們最慘 - 國際 不忍了 日本明派專家登鑽石公主號 - 國際 女兒難產死…丈母娘幫顧孩子 爬上床懷了女婿種「阿嬤秒變繼母」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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