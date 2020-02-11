新型肺炎疫情不斷延燒，恐對美國經濟前景造成衝擊！據CNBC對分析師調訪指出，美國首季GDP（國內生產毛額）成長率恐重摔至1.2％。分析師還表示，儘管美國前景堪憂，美股卻仍舊屢創高點，凸顯它並無像債市般嚴肅看待此一威脅。

CNBC針對11名分析師進行調訪發現，美國首季GDP成長率平均估值僅為1.2％，比去年第四季大減近1個百分點。不過受訪者也預測第2季GDP成長率可望反彈至2％，但實際狀況仍須依中國與其他國家的疫情嚴重程度而定。

在該調查中，瑞銀對美國首季GDP成長率的估值最低、只有0.4％，最高則是Action Economics的2％。

適逢中美達成第一階段貿易協議，激勵美國經濟數據有所好轉，加上1月就業報告也表現強勁，分析師卻選在此時下修美國經濟成長估值，顯示受到新型肺炎肆虐，中國經濟成長預料大幅放緩，加上波音737 Max停產效應衝擊，令美國本季經濟成長多少受到拖累。

德銀預測，基於肺炎影響，將使美國首季成長率削減0.3個百分點。波音危機則令美經濟再度減少0.4個百分點。不過該投行也補充，多數產能損失，可望在下半年獲得彌補。

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