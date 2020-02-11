新冠肺炎疫情全球肆虐，但直到目前為止，台灣防疫措施相較其他國家更嚴謹，醫療實力有目共睹。日前才有一項數據指出，台灣醫療保健指數排名第一，對此，網友就好奇詢問，台灣醫療是不是公認世界最強？

台灣醫療實力在全球不少排行上總是名列前茅，而近日又有幾項數據指出，台灣在2020全球醫療保健指數排行榜以高分位居第一，原PO為此在PTT上發文，「台灣的醫療是不是都被公認世界最強？」，他文中貼出3項數據，第一個就是近日出爐的Numbeo，當中指出，2020台灣的全球醫療保健指數為86.71位居第一，第二個則是2019全球醫療保健系統排行，台灣也勇奪第一，最後則是2019全球最理想外派地點，當中的醫療服務質量評價正面，讓原PO驚呼連連。

PO文一出，網友討論熱烈，有不少人都十分贊同台灣醫療品質優秀，但超過一半的網友則指出，「不是最強，是CP值最高」，這些網友認為，「這是壓榨醫護人力造就的啊，歐美國家又不會」、「去當醫護你就會後悔發這篇」、「壓榨醫護人力換來的」、「健保這種吃到飽的保險制度並沒什麼好驕傲」。

(中時電子報)