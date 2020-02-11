北市內湖區新明路、成功路口傳出中油油管大量漏油，消防隊獲報後已抵達現場暫時將車道封閉，目前由中油公司人員負責開挖，尋找洩漏點，北市新工處道管中心表示，現場已由北市警、消人員合力戒備、交管，盼中油今夜能搶修完成並復原道路。

據了解，現場自8日起就傳出油氣味，中油人員連日派員開挖，並從油管抽油，抽到今天已6萬公升，仍遍尋不著漏油點，由於現場的汽油氣味相當濃厚，消防人員不敢大意，在場戒備，內湖分局員警也在周邊佈崗指揮交通。

(中時 )