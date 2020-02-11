開放陸配來台探親？中央流行疫情控制中心召開記者會說明

因應大陸新冠肺炎疫情延燒，防疫再度升溫，明起陸配及其子女入境，得居家檢疫14天的規定。中央流行疫情指揮中心今（11日）晚舉行臨時記者會，陳明通記者會一開始就用「小明的故事」來解釋開小門讓符合2條件的陸配子女，以專案申請來台的原因。「小明的故事」引起許多網友引起許多網友熱議，不少人因此拿來吐槽陳明通與陸委會。

陳明通表示，原本宣布的管制措施因為用詞不清，絕對不是外面所說開放陸配親人來探親，起心動念，且是來自一個故事。他於記者會一開始就用「小明的故事」解釋管制新措施。他說，陸配小孩小明本來就是拿長期居留的專案、本來就是在台灣生活的小孩。小明在過年期間跟著媽媽回去大陸看外公、外婆，但因為最近台灣防疫需求關國門了，而他因為沒有中華民國國籍而無法回台，因此陸委會基於人道考量，要讓他們回來。但政策有調整1.未成年2.在大陸沒有親人照顧的話，這兩類人須要專案申請並且審查才能入境。

陳明通於記者會中被媒體詢及細部規定，他數度重提「小明的故事」當做回答，也因此引起網友注意，有人就在批踢踢上發問，「小明的故事教會了我們什麼？」

原PO問說，「今天聽了關於未成年小明，千里迢迢去探親，結果發現自己原來沒有人有能力照顧自己，一個未成年的小孩只好回家的故事，不禁讓我好奇，大家從小明的故事中，有得到什麼啟發嗎？」

對此，網友們看了紛紛吐槽，「要叫小明」、「陳明通跟小明有啥關係？對小明這麼好」、「台灣居留證的奇幻漂流」、「苦兒流浪記看太多」、「在大陸過年已經過至少半個月了，怎麼會大陸無親人照顧」、「小明回大陸探親卻沒親人可以照顧只能回台灣的可憐故事... 咦... 沒親人卻能探親是怎麼一回事」、「陳明通嘴臉真的噁」、「後門又不一樣了」、「照顧能力誰判定？怎麼判定」、「大家救救小明吧，多點同情心少點政治口水」。

(中時電子報)