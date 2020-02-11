大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上的專家指出，全大陸有近千起群聚感染，其中83%是以家庭為傳染中心，傳染年齡範圍從嬰兒到老人，大部分是2代人被傳染，個別案例1人傳染給3代或4代人。至於復工以後，也應特別注意工作場所的聚集性疫情。

《中新社》引述大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友在聯防聯控新聞發布會上表示，對大陸近千起的聚集性疫情進行分析發現，其中83%是以家庭為單位的，常見的還有聚集性的場所包括醫療機構、學校、商場，工廠、企業等。

在聚集性疫情被傳染者的年齡上，範圍也比較廣，從嬰幼到老人都有。聚集性疫情一代大概占22%，兩代病人占64%，也有個別的會出現3代甚至4代。

至於聚集性病例的發生狀況，吳尊友認為，主要是首例病人有在湖北或者武漢居住、生活、旅遊的歷史。首例病人發生以後，由於家庭的生活接觸或者照顧病人，或者由於聚餐，引發了2代的傳播。3代、4代病例是怎麼發生的？主要是第一代病例臨床特徵不明顯，在和他接觸的生活、日常照顧當中，防範意識不強所引發的。

在防範聚集性疫情上，吳尊友指出，要認識聚集性疫情發生的場所和地點，如果家裡有病人，或者對家人照顧、參加聚會，或到人員密集的地方，乘車到封閉的地方，這些地方都有可能發生聚集性疫情，都是有風險的。

得注意的是，聚焦性病例並非僅在家庭中發生，公司、工廠等場所也容易引發聚集性疫情。自2月10日起，大陸各地機關企事業單位陸續到崗上班。復工潮的來臨，讓防止集中辦公、集體就餐引發的聚集感染成為新的防控難題。

(中時電子報)