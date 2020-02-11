今（11日）下午中央流行疫情指揮中心召開記者會，其中陸委會開放陸籍配偶及其子女可以回台灣探親，引起一陣軒然大波，晚間7時再度開記者會解釋。陸委會主委陳明通還貼心舉「小明案例」來描述，不料卻越描越黑，被網友痛批邏輯有問題，交代還是不清楚，整體而言，此項專案審核根本是在滿足特定族群需求而已。

大陸委員會在下午記者會中表示，基於家庭團聚及人道考量，持社會考量專案長期居留證或長期探親證之國人或陸配的中國大陸子女，准予入境，但須居家檢疫14天。卻遭PTT網友罵翻，「是要把病毒帶回來嗎？又搞產地直送！還只要居家檢疫」。

陸委會下午記者會中表示，基於家庭團聚及人道考量，持社會考量專案長期居留證或長期探親證之國人或陸配的中國大陸子女，准予入境慘遭眾人譙翻，晚間記者會急轉彎想解釋仍被打臉。（中時電子報）

晚間陸委會再次解釋，陳明通以小明為例，小明父親持有中華民國籍，但在大陸出生，隨後和母親都與父親搬來台灣長期居住。但小明是大陸出生，又沒有本國戶籍，一直下來都以專案居留，用長期探親方式在台生活。碰巧今年回大陸探親，卻因武漢爆發的新冠病毒而遭拘留，無法返台，借此可以用「專案方式提出申請」，陸委會基於人道考量，進行專案審查，即予准駁。

陳明通指出，絕對不是全面開放陸配返台探親，而是以專案申請形式，給予至流在大陸的「小明們」有回台的機會。陳明通補充，申請更需滿足2條件：只有未滿16歲之青少年，及在大陸無其他親戚照顧者（若只剩無法負擔小明生活之老人家也算在內）。

但面對媒體一再提問，陳明通卻說不出相關審核機制，以及多少族群適用，被網友批話都說不清楚，根本有講跟沒講一樣。網友整理出2大疑點，「爸媽為什麼會放未成年子女單獨留大陸？」是因為過年返鄉父母可以但小孩無戶籍所以不能？另一點則是「.小孩拿長期居留卻不入籍，這樣的人數比例真的高嗎？」

因此推測，可能這一家人都還在大陸，但受限於小孩的戶籍導致入境出現問題，向陸委會陳情。但他們跟短期商務人士和有迫切需求的國民比起來，顯然不符合優先撤離條件，這樣明顯指出陸委會是在圖利特定族群，專案審核根本是在為他們開後門。

(中時電子報)