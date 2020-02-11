受到農曆春節放長假，導致工作天數減少，及新冠肺炎疫情延緩開工等影響，豐泰企業（9910）自結元月合併營收59.18億元、年減5.12％，11日公布自結元月合併營業利益4.04億元，合併稅前淨利為5.25億元，歸屬於母公司業主淨利3.21億元、年減44.81％，EPS 0.44元，低於去年同期0.87元。

豐泰元月成品鞋生產量948萬雙，月減14.6％、年減5.5％；另元月成品鞋銷售量972萬雙，月減9％、年減6.3％，在產銷量同步減少下，自結元月合併營收59.18億元、年減5.12％。豐泰因元月合併營收減少，也影響自結元月獲利表現。

另外，豐泰旗下福建荔豐鞋業、協豐鞋業、三豐鞋業、萬豐鞋業，及莆田協豐模具等五家，原10日公告延至2月17日復工，但荔豐、協豐、萬豐及協豐模具等4家公司，已取得所在地政府同意，將於2月12日復工。

(工商 )