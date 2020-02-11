台灣工具機暨零組件公會因應新型冠狀肺炎疫情延燒，國內口罩供應不足，為協助政府防疫，決定派員協助口罩設備廠生產、設備安裝及故障排除，為了讓口罩生產線安裝順暢，工具機公會理事長許文憲帶隊，前往宣德醫材科技拜訪及展開行前教育訓練，預計二月底或三月初全數完成政府出資建置60條口罩生產線。

台灣區工具機暨零組件公會指出，工具機公會理事長哈伯董事長許文憲帶隊，副理事長靄崴董事長陳金柏、常務理事永進總經理陳伯佳、常務理事亞崴總經理康劍文等人，以及同意派遣人力支援的永進、亞崴、程泰、台灣瀧澤、哈伯、靄崴、上銀、東捷等多家公司機械工程師及電控工程師，還有專精於物料管控與生產管理的主管，前往位於彰化田中的宣德醫材科技公司參訪及展前行前訓練，為經濟部擴增口罩生產線投產，做好事前準備。

許文憲表示，工具機公會與經濟部長沈榮津、財團法人精密機械研發中心總經理賴永祥，經過多次討論協調，工具機公會會員將會支援三大部分，首先是口罩設備製造商生產設備時的人力支援，包含機械與電控方面的人才，協助進行配電、組裝、調機；第二部分是，口罩設備製造過程中若產生零件缺料狀況，工具機廠商協助優先加工，解決缺料問題；第三部分是，口罩設備交機後，為穩定產線順利生產，排除故障所需的人力，工具機業將支援直到口罩供貨平穩。

許文憲指出，工具機公會協助口罩設備製造商配電、組裝、調機的支援人力已經到位。

工具機公會表示，口罩設備交機在即，穩定產線順利生產、排除故障所需的支援人力極為重要，這次特別安排參訪，定調為口罩設備投產前的維修教育訓練，台灣工具機業者積極協助政府防疫，將為世界防疫經驗，立下最好的典範。

(工商 )