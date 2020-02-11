北愛爾蘭日前傳出一起滅門血案，一名男子與婚外情的女子共築愛巢後，和女友以及她的女兒一家三口住在一起，沒想到這名男子卻大開殺戒，不僅將女友殺死，還性侵年僅15歲的女兒，完事後女孩也被殺掉，男子最後也選擇上吊輕生。

男子殺女友再性侵女兒，他滅門後詭異上吊。（圖／Mirror UK）

兇手羅素(Russell Steele)與37歲女友吉賽兒(Giselle Marmon-Herrera)，因為外遇被妻子發現後離婚，接著與吉賽兒同居，沒多久吉賽兒的女兒艾利森(Giselle Marimon-Herrera)也搬來同住，一家三口展開溫馨的家庭生活，但吉賽兒卻私下向鄰居抱怨，羅素其實有很嚴重的控制慾。

兩人時常為此爭吵，甚至會說到想要分手，2019年3月，吉賽兒跟艾利森被人發現陳屍在公寓中，而警方不管怎樣都聯繫不上羅素，認為案情並不單純，於是著手進行深入調查。

女死者卻私下向鄰居抱怨，兇嫌其實有很嚴重的控制慾。（圖／Mirror UK）

驗屍官麥克里斯肯（Joe McCrisken）發現，吉賽兒是受到外力窒息而死，而艾利森則是被勒斃，他表示，「這是調查生涯中，遇過最棘手的案件」；此外，吉賽兒所飼養的吉娃娃也被殺害。麥克里斯也表示，艾利森除了遭到勒斃之外，明顯遭到性侵。

吉賽兒的姐姐表示，之前就曾聽說羅素是個控制狂，前些日子兩人提到要分手，她認為這就是引爆羅素犯案的原因。警方在發現母女倆的遺體不久後，也找到羅素的遺體，他疑似畏罪上吊身亡。最後看到史地爾鄰居表示，當時看到他手拿著袋子跟大塑膠袋，表情很不安甚至有些搖晃，「沒想到竟是犯下殺人案」。

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(中時電子報)