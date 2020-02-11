看準各國人口老化議題，瑩碩生技正開發腰椎管狹窄症藥物（NXR-526）為新劑型新藥，將進入動物臨床試驗，今年該新藥將是跨入大陸二類新藥市場的處女作，搶攻新台幣近百億元大陸潛在商機，新藥並同時鎖定日、韓、台等地區。

面對新冠肺炎來勢洶洶，瑩碩生技執行長顏麟權認為，對台灣生技醫藥產業是「短空長多」，主要是各方積極提升防疫應變的同時，也對國內生技醫療與製藥產業的環境重新評估，有助產業中長期健康發展。

以瑩碩生技為例，疫情發生後與大陸洽談中的授權，反而有更多時間透過視訊會議持續進行，顏麟權強調，大陸布局採取零資產策略，營運不受影響。

瑩碩生技開發腰椎管狹窄症藥物是針對中老年人、腰直不起來時可長期服用的藥物，讓病患免除開刀，以服藥的方式保持血流暢通，解決生活上的不便。

受惠包括中國大陸、韓國等海外布局展現的成果，瑩碩去年合併營收創下新高，達8.76億元，年成長3.2％；若拉長時間來看，瑩碩的五年（2014-2019）合併營收複合成長率為13.3％，顯示公司近年善用自身利基型藥物傳輸技術平台（Drug Delivery Systems, DDS），專注開發高門檻、高利基產品的商化策略奏效，讓公司營運維持成長軌道。

瑩碩生技董事長王建治表示，近二年繳出不錯的營運成績單，特別在中國大陸市場，是少數能成功卡位、獲一致性評價的台灣業者；王建治表示：「我們提供技術服務授權，協助當地業者進行藥物開發、領證與生產，並收取階段性里程碑金與未來藥品上市後的銷售分潤。」

瑩碩耕耘大陸市場超過5年，簽約合作對象遍及民企、國企與央企，亦不乏上市公司如華潤集團旗下的華潤賽科等。除大陸以外，在日本、韓國及東南亞等地亦分別有多項的受託開發品項、技術授權案，以及查登中藥品。

由於亞太地區在特殊劑型產品與新劑型新藥領域存在龐大的市場開發潛力，對於擁有技術平台優勢的瑩碩來說，擴展營運的成長空間不小。

(中時 )