中央氣象局表示，明天(12日)各地大多為多雲時晴的天氣，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，本周預測有兩鋒面來到，周四鋒面水氣足動力條件佳，不排除有雷雨機會，另外周日有另一鋒面來到，冷氣強度可能上升到「寒流」等級。

氣象專家彭啟明表示，明天(12)北部還可再回溫1-3度，中南部也有2-3度回升，各地高溫約25-27度，夜裡清晨各地低溫15-18度，不過這兩三天西半部的大氣擴散條件較差，整個西半部的空氣品質也較差，預計要到周四下半天鋒面到達才會逐漸改善。

彭啟明指出，好天氣將持續到周四(13)上半天，周四下半天開始鋒面將接近，全台將會有雨勢，目前預測是以中部以北雨勢可能較大，但中南部也有雨勢，延續到周五上半天，這波的水氣較多，動力發展條件也較好，不排除有閃電發生的機會，可能有這個春季的第一個「春雷」。

彭啟明進一步指出，周五(14)下半天到周六(15)會有暫時回暖天氣，周日(16)另外一波鋒面會再度接近，天氣再度轉為有雨，乾冷的冷空氣在周日晚間開始逐步接近，下周一(17)二(18)三(19)都會受到強冷空氣的影響，北部的低溫可能會接近到10-11度，空曠地區溫度可能掉到10度以下，提醒民眾注意保暖。

環保署空氣品質預報顯示，1明天環境風場為東南風，西半部位於背風側，污染物易累積；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )