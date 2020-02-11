為防範新冠肺炎疫情擴散，包括LG 電子、愛立信、輝達以及英特爾等一線大廠宣布退出今年的全球行動通訊大會 (MWC)，台灣IC大廠聯發科也在11日宣布退出。聯發科去年發表首款 5G 系統單晶片(SoC)「天璣1000」，試圖與美國行動處理器龍頭高通一戰高下，但一場新冠肺炎疫情，為5G晶片戰場增添未知數。

聯發科去年11月底推出「天璣1000」，以支援雙模(NSA/SA)以及 5G 雙卡雙代的特性，由台積電７奈米製程，驚艷市場，力戰高通去年12月初發表3款5G處理器，分別為旗艦手機晶片Snapdragon 865，以及Snapdragon 765、 Snapdragon 765G兩款5G SoC。此外，天璣1000目前只支援Sub-6，高通則是同時支援Sub-6以及毫米波（mmWave），這也揭露聯發科對5G市場精準布局。

聯發科也抓準機會，將2020年的5G產品線一次公布，包括已經出貨的「天璣1000」將由OPPO旗下5G手機Reno3採用，「天璣800」則是在今年第二季末開始出貨，第三季將推出導向大眾市場的5G新產品，能支援毫米波的產品將等到明年才會問世。

不過，市場研究報告顯示，疫情將造成大陸首季智慧型手機品牌出貨量年減 20%~30%，法人預期，聯發科首季營收將季減15%。據數位時代報導，聯發科執行長蔡力行指出，聯發科2020年全球5G出貨量仍將達1.7億～2億支，大陸就占1～1.2億支。

蔡力行表示，聯發科與各地廠商緊密合作，包括在大陸、美國、南韓以及歐洲市場都會有搭載聯發科5G SoC的手機上市，該公司目標設定在拿下全球5G手機市場4成市占率，試圖在5G世代扭轉與高通的競爭關係。

(中時電子報)