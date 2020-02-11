北市內湖區新明路傳出油管疑似外洩事件，上周末中午，北市消防局即接獲民眾報案，指當地汽油味濃厚，消防局派員到場偵測，的確發現有油氣外洩現象，但找不到破損處，立即通知中油公司處理。

消防局表示，從8日起，現場每天都有一輛消防車警戒，中隊長指揮官也在場，稍後中油如果要開挖，將視狀況再派遣人車前往支援。

(中時 )