北市內湖油管外洩 消防局派遣人車警戒中 21:572020/02/11 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市政府在現場設立前進指揮所，消防局並派遣一輛消防車在場警戒。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區新明路傳出油管疑似外洩事件，上周末中午，北市消防局即接獲民眾報案，指當地汽油味濃厚，消防局派員到場偵測，的確發現有油氣外洩現象，但找不到破損處，立即通知中油公司處理。 消防局表示，從8日起，現場每天都有一輛消防車警戒，中隊長指揮官也在場，稍後中油如果要開挖，將視狀況再派遣人車前往支援。 (中時 ) #消防局 #北市 #油管 #中油 #派遣 也許您會感興趣 推薦閱讀 2021年6月完工 新北萬里消防隊 新廳舍動土 04:102020/02/07 地方新聞 新北市消防局萬里分隊新廳舍動土 侯友宜主持開工儀式 02:592020/02/07 生活 消防外交新頁 新北副局長陳崇岳赴美分享實務經驗 11:082020/02/08 社會 近2年電熱保暖器具釀12起火災 消防局籲保持「美好距離」 15:562020/02/08 社會 疑駕駛身體不適 客運雪隧撞壁 駕駛重傷5乘客輕傷 20:322020/02/10 社會 桃園大園鐵皮工廠失火無人員傷亡 20:512020/02/10 社會 寒假延長 新北警保護少年工作不打折 21:472020/02/10 社會 苗栗竹南垃圾掩埋場大火 延燒5公頃 09:022020/02/11 社會 2山友受困高山懸崖 空勤吊掛脫困 14:132020/02/11 社會 中油內湖新明路油管龐大漏油 消防隊現場戒備封車道民眾憂 20:012020/02/11 社會 社會熱門新聞 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 30萬元飛了！染病台商上舞廳申訴喊冤「非故意」 衛生局照罰 - 社會 看A片突傳一陣熟悉的聲音 原來片中的XX是他的... - 社會 好恐怖也有大愛 外媒直擊武漢封城頭8天 - 社會 董事長被關精神病院10天 三發地產驚爆爭產 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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