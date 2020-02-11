太平國小校長黃彥鈞帶領全校12名教師，將教育部的chromebook送到學生家，希望學習不因防疫而暫停。（嘉縣府提供／張亦惠嘉縣傳真）

太平國小校長黃彥鈞帶領全校12名教師，將教育部的chromebook送到學生家，希望學習不因防疫而暫停。（嘉縣府提供／張亦惠嘉縣傳真）

新冠肺炎疫情延燒，高級中等學校以下學校延後至25日開學，11日開學日，太平國小因應延後開學的措施，擔心學生的學習會因此中斷，特別辦理了「不一樣的開學日，線上學習宅配到家」的活動，由校長黃彥鈞帶領全校12名教師，將教育部的chromebook送到學生家，希望學習不因防疫而暫停。

太平國小是一所公辦公營的實驗小學，全校共有26名學生，原訂2月11日開學，因應延後開學的措施，擔心學生的學習會因此中斷，校長黃彥鈞帶領全校12名教師，兵分多路至26名學生的家中，分送教育部補助的26台chromebook，並為學生及家長示範線上平台的使用方式，期盼他們善用2周的假期能在家中自主學習。

黃彥鈞表示，學校團隊年輕認真又充滿教育熱忱，雖然在防疫的假期中，全校老師依然到校備課，並自發性的將資訊設備送到學生家中，之後也將透過指派作業的方式在線上學習的平台上掌握每個學生的學習狀況，等正式開學後就可以無縫接軌，讓學生的學習更加充實。

嘉義縣府教育處指出，嘉義縣有不少偏遠地區的學校，學生擁有的學習資源並不像都會區般豐富，多出來的兩周假期的學習安排是開學後學習能否順利銜接的關鍵，因此教育處鼓勵學生透過線上學習平台進行學習，提供了嘉義縣「居家防疫、學習持續」線上學習平台懶人包參考DM，分享給嘉義縣各校親師生使用。

(中時 )