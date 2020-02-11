艾迪昇新生代藝人游書庭去年逐漸嶄露頭角，回顧去年作品量多達9部時，他驚呼：「原來2019年我演那麼多作品！」於是他特地在開工隔天，專程駕車赴南投紫南宮還發財金，他說：「2018年請到一尊金雞，相信神明有持續眷顧我。」

游書庭開工隔天特地開車南下紫南宮祈福。（艾迪昇提供）

游書庭去年共演出《傻傻愛你，傻傻愛我》、《可不可以剛好你也喜歡我》、《驚夢49天》、《降龍大師》等共9部作品，今年開工後，他也隨即接到兩部戲劇邀約擔綱主角，他興奮說：「我朝思暮想總算等到演主角了！」不過原定三月飛往韓國正式開拍，因新冠病毒疫情影響順延開拍，游書庭說：「可以晚點開拍，但防疫動作需確實不能少。」

游書庭說得一口流利英語，近期開始學以致用，在網路上錄短視頻教起超實用英語，他打趣說：「以前想當英文老師啦，現在以空中教學方式其實也很好玩。」他表示在學時最大的心願就是當老師，雖選擇當藝人，可是這份心願仍在心底沒被忘記，他調皮地說：「而且上課不用外出多好，在粉絲專頁搜尋游書庭就有免費英文可學啦！」。

游書庭非本科系出身，因為熱愛演戲表演而加入經紀公司，他有個夢想，就是希望有朝一日能與偶像鄧超演對手戲，「鄧超是票房巨星耶，基本上有他主演都是超賣座電影！」他自曝有時隔天沒有工作和試鏡，會熬夜將鄧超主演的電影重看一輪，游書庭說：「期盼自己有朝一日能像鄧超哥一樣，那麼閃耀如此火熱。」

(中時 )