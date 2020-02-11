新冠肺炎疫情延燒，前國民黨副祕書長張雅屏連日呼籲國民黨停辦黨主席補選以防疫，前黨主席洪秀柱今晚也呼籲黨中央慎重考慮暫緩黨主席補選及中常委選舉，直到疫情獲控制。

洪秀柱在臉書上午，近來新型冠狀病毒疫情持續擴大，讓國人憂心忡忡，有專家學者指出三月初到四月左右疫情將會達到高峰，令她不免擔憂，屆時本黨的黨主席補選暨中常委選舉，是否會讓黨員同志們陷入險境？因此，她呼籲本黨可以考慮暫緩黨主席補選及中常委選舉，直到疫情獲得控制。

她說，本黨上月經歷了一場重大挫敗，的確該虛心檢討、傾聽民意，但無奈新型冠狀病毒肆虐，國民黨現在雖已一無所有，但身為立院最大在野黨，我們仍該肩負起責任，監督政府落實防疫工作。並且，國民黨有許多較高齡的黨員同志，也該顧慮到他們的健康安全。

因此，無論是考量外界觀感、或者避免疫情延燒的必要性，她都希望黨中央可以慎重考慮，是否先暫緩黨主席選舉，免得給外界有全民拼防疫，國民黨卻在拼補選的感覺！大家上下一心共同防疫，以幫助台灣共度難關為第一要務。

洪秀柱發文後，立即有不少網友留言，讚成者主張「若有代理主席，推遲補選應該是合時宜的。」也有人認為「確實是有避讓的空間，畢竟都是在密閉空間進行」。

(中時 )