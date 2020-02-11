武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情持續延燒，台灣確診病例也不斷攀升，其中在1月21日一位從武漢返台的高雄男性台商，入境前就有發燒及上呼吸道等症狀，但他未戴口罩趴趴走，還去金芭黎舞廳尋歡。事後，男台商喊冤強調「非故意」，恐造成防疫破口，確定被高雄市衛生局重罰30萬元。

這名50多歲台商從武漢返台過年前出現發燒症狀，卻未通報防疫人員，返台後還到金芭黎舞廳等地消費，直到他被通報確診為全台第2例後，有舞小姐向衛生局檢舉才得知台商曾去過舞廳。

雄檢啟動視訊偵訊上舞廳台商，30萬元確定飛了。（ 圖／報系資料照）

這名台商誇張的行徑造成近百人居家自主隔離14天，當時高雄地檢署也立即啟動查緝民生犯罪連繫平台，由打擊民生犯罪專組主任檢察官指揮市警局、衛生局組成專案小組追查，當事人10日下午在醫院治療室接受高雄地檢署「視訊偵訊」，釐清是否有傳染他人之情事，歷經37分鐘訊問後，初步排除他接觸過的對象有被確診染病，檢方也諭知請回。

高雄市府衛生局表示，之前已對這位男台商依照違反《傳染病防治法》第43條開出舉發通知書，他不服裁罰內容，1月31日提出意見陳述，但衛生局認為他蓄意拒絕規避防疫作業相關事證明確，仍維持舉發通知書裁罰內容，預計最快明、後天就會通知他繳罰款30萬元。

根據《傳染病防治法》第62條規定，若違反居家自主管理或隔離等防疫措施指示、恣意出入各公眾場合導致傳染他人，最重處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。只能說這位台商當初不願乖乖聽話，為自己誇張的行徑付出了代價

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(中時電子報)