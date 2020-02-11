「非洲之角」（Horn of Africa）遭到蝗蟲橫掃，影響範圍包括肯亞、衣索比亞和索馬利亞擴張至烏干達和坦尚尼亞，是25年來最嚴重的蝗災，聯合國也指出，「該地區的糧食安全和生計恐受到前所未有的威脅。」

綜合外媒報導，大批蝗蟲進入烏干達、坦尚尼亞境內，嚴重威脅到牲畜和咖啡等主要農作物，烏干達農業部作物保護專員拜恩特威爾（Stephen Byantwale）表示，「蝗蟲像野火一樣蔓延，我們正在使用機器式噴霧器，無人駕駛噴霧器和手動噴霧器噴灑藥劑。」

據悉，這是東非25年來面臨最嚴重的蝗災，包括肯亞、衣索比亞和索馬利亞，當地的牧場和農作物遭受廣泛破壞，糧食正面臨危機，一群蝗蟲一天可食用3.5萬人份的糧食。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長洛科克（Mark Lowcock）呼籲，當局應在3月雨季開始前盡速將蝗災問題解決，否則潮濕的氣候將有助於蝗蟲繁殖。

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(中時電子報)