金山居民為了搶口罩必須提早2、3小時來排隊，就連區長都特地到場維持秩序，居民期盼中央能提出應變措施解決偏鄉口罩荒。（張睿廷攝）

口罩實名制實施以來，出現許多亂象，以新北市400萬人口，特約藥局約1150家計算，平均每日有2.8％成人可領到口罩，但偏鄉如金山、萬里、石門因藥局少，出現嚴重口罩荒；像金山有3間藥局，等於一天有2萬1千多人在搶300個口罩名額，領取比例僅1.4％，萬里、石門更慘，平均能獲得口罩比例皆只有0.8％，有民眾為搶8點發放的號碼牌，凌晨4點就出門排隊，民眾相當無奈，期盼中央能重新思考政策方針。

口罩實名制自6號上路以來出現許多狀況，城鄉差距的問題更被凸顯出來，尤其是萬里、金山、石門加起來只有6間藥局，對當地居民來說，排隊領口罩根本是惡夢一場。

以新北市400萬人口、1150家藥局計算，平均每日有2.8％民眾可領取口罩；但金山僅有3間藥局、萬里2間、石門1間，若以人口數2萬1千377人、2萬1千840人、1萬1千816人來算，金萬石平均只有1.4％、0.8％、0.8％的人可領到口罩。

居民抱怨，政策施行第一天，他早上7點就來排隊，根本買不到，他只好過兩天再提早起床，但光買2個口罩就得耗上2、3小時，實在很無奈；還有民眾批，如果是上班族，根本沒時間這樣排，大概永遠領不到口罩。

金山區公所表示，區內3間藥局統一早上8點發放號碼牌，每天都是大排長龍，有的居民更是凌晨4點就來排隊，連區長都出動維持秩序。

衛福部回應，指揮中心有注意到各界的回饋意見，他們會將這些問題納入實名制政策後續規畫參考依據，是否做調整仍須再討論。

(中時 )