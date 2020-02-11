國防部長嚴德發上午前往空軍作戰指揮部視導。軍聞社提供

針對近日大陸軍機進行遠海長航，國防部長嚴德發昨天代表三軍統帥蔡英文總統，慰勉空軍執行任務的傑出表現，並引述空軍烈士高志航名言，「身為中華民國空軍，我們不會讓敵機飛在頭上耀武揚威！」期許官兵持續保持高度警覺，堅守崗位，捍衛領空，確保國家安全。

嚴德發是昨天上午前往空軍作戰指揮部，聽取任務簡報，詳細瞭解陸機執行遠海長航訓練過程，以及國軍戰備因應作為，對於官兵發揮精良訓練成果，全程嚴密掌握情勢，展現保家衛國的決心與能力，予以高度肯定。

嚴德發嚴正宣示「不挑釁、不示弱」，強調中華民國國軍是一支訓練精良的部隊，面對各種威脅與挑戰，絕對有能力、有信心，維護區域和平穩定，保衛國家安全。對於大陸在疫情延燒之際仍進行遠海長訓，國防部亦批評大陸此舉破壞區域和平穩定。

嚴德發特別引述孫子兵法兵勢篇所云「奇正相生」，期勉空軍透過此次應對過程，檢驗訓練成果，累積實戰經驗，並據此精進戰術戰法與克敵對策，奠定「超敵勝敵」堅實基礎。

嚴德發並提醒「防疫視同作戰」，情監偵作業場所為密閉空間，須特別留意、落實防疫措施，以維護官兵身心健康、確保戰力完整。

另外，嚴德發也肯定國軍官兵近期配合政府執行防疫工作的努力與成果，不論是收容營區整備、增援口罩生產、化兵消毒作業，在在都看得見國軍官兵身影，與民眾並肩站在防疫第一線，善盡守護職責。

(中時 )