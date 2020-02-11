郵輪鑽石公主號的新冠肺炎確診病例不斷增加，對此，前疾管局副局長施文儀表示，鑽石公主號的疫情讓日本一堂堂檢疫大國的形象破滅殆盡，他更以大陸專門收治病患的火神山醫院來做比喻，「日本讓快樂的公主號變成了海上的火神山」。

施文儀指出，面對公主號的疫情，日本似乎只能眼睜睜地看新冠肺炎疫情在海上船内蔓延一周以上，不僅不敢讓遊客上岸隔離檢疫，也不敢登輪檢疫、做好船内感染控制及遊客的風險評估及管理，讓快樂的公主變成海上火神山，疫情一發不可收拾，個案數更達135人。

施文儀提到，以日本過去的經驗，很難想像這次的荒腔走板是同一國家，特別是現在各方面的進步，應該比50年前還要好許多才對。

施文儀建議，倘若日本能先徵用另一艘郵輪，充當岸外隔離島的概念，則能將公主號上檢驗陰性之無症狀且低感染風險者移往該船做隔離檢疫，隨時監視健康狀況至潛伏期結束，即可上岸回家，期間若有陽轉個案立即轉往公主號隔離治療，不該讓健康者與帶原者「雞兔同籠」。

施文儀強調，台灣檢疫單位宜記取教訓，以公主號為演習劇本，以租徵用另艘郵輪為隔離場所之方案做為演習重點，做好檢疫整備。

(中時電子報)