勞動部勞動力發展署為鼓勵事業單位僱用15至29歲青年，推動「青年就業旗艦計畫」，由事業單位提供工作職缺並搭配職場導師，培訓青年工作能力，每一事業單位每年最高可獲補助180萬元。透過「先僱用、後訓練」的方式，秉持著我要的人才，我來培訓的精神，受到許多事業單位青睞，108年訓後留用率高達9成。歡迎有用人需求的事業單位多多運用，為公司培訓新血！

燁聯鋼鐵屬傳統產業，一般青年對於傳統產業都有既定的刻板印象，因此在招募新血時常遇到困難。燁聯鋼鐵於108年透過「青年就業旗艦計畫」，成功招募青年，目前已有19名青年結訓，並持續留任於燁聯鋼鐵。燁聯鋼鐵為了強化青年工作技能，公司運用做中學的工作崗位訓練模式，由具10幾年產線績效管理經驗的主管擔任職場導師，除了例行性的工作外，每當有新開發的工作項目，職場導師也不吝指導青年並傳承經驗，燁聯鋼鐵表示未來也會繼續善用計畫資源，培訓人才。

發展署表示，事業單位參與「青年就業旗艦計畫」能依營運策略及職務內容，設計實務性的工作崗位訓練以強化學員技能，為企業發展注入新血，厚植內部人才資源，歡迎有意願的事業單位至「青年職訓資源網」查詢，或直接撥打24小時免付費客服專線0800-777-888洽詢相關資訊。

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(中時電子報)